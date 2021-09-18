"الثقافة": معرض الكتاب الخامس بـ"المرقسية" أحد الروافد التنويرية (فيديو)

أعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بافتتاح الدورة الخامسة لمعرض الكتاب في الكاتدرائية المرقسية بالأسكندرية، مشيرة إلى أن التعاون قائم منذ 5 سنوات ويزداد سنويا.



وأشارت "إيناس"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن معرض الكتاب الخامس في الكنيسة المرقسية يمثل أحد الروافد التنويرية بمدينة الثغر، موضحة أن التعاون بين وزارة الثقافة والكنيسة أمر عظيم، معلنة أن الدورة القادمة سيتضمن أحداث أكثر ومشاركة أكبر.



وافتتح مساء أمس الجمعة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، معرض الإسكندرية للكتاب بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، والذي يقام للعام الخامس على التوالى في بهو الكنيسة المرقسية.

