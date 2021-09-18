"ماكينة أهداف".. حكاية 250 هدفًا سجلها محمد صلاح في مسيرته الكروية





صلاح يمنح ليفربول فوزا ثمينا بالدوري الانجليزي





وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في شباك كريستال بالاس، بينما جاء الهدفين الآخرين عن طريق زميليه ساديو ماني ونابي كيتا ليحقق الريدز فوزا كاسحا بثلاثية ويرتقي لصدارة الدوري الانجليزي برصيد 13 نقطة.





ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه مع ليفربول إلى 130 هدفًا في مختلف البطولات، بينما وصل لـ99 هدفا بقميص الريدز في الدوري الإنجليزي، كما رفع رصيد أهدافه في مشواره الكروي مع مختلف الأندية إلى 250 هدفًا.





وجاءت أهداف محمد صلاح الـ250 في مشواره الكروي على النحو التالي:-





- المقاولون العرب: (12 هدف) في 44 مباراة - بازل السويسري: (20 هدف) في 79 مباراة - تشيلسي الإنجليزي: (2 هدف) في 19 مباراة - فيورنتينا الإيطالي: (9 أهداف) في 26 مباراة - روما الإيطالي: (34 هدف) في 83 مباراة - ليفربول الإنجليزي: (130 هدف) في 208 مباراة - منتخب مصر: (43 هدف) في 89 مباراة





وحصد محمد صلاح جائزة هداف الدوري الانجليزي مرتين خلال مشواره مع فريق ليفربول، ويتصدر اللاعب جدول ترتيب الهدافين بالموسم الحالي حتى الآن برصيد 4 أهداف.

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 3 - 0 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.