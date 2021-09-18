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تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة في الدوري السعودي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 06:32 م
النصر
النصر
أمل الحلفاوي
أعلن مانو مينيز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة في الدوري السعودي

ويلاقي النصر نظيره اتحاد جدة، مساء اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري، عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل النصر السعودي كلا من:

وليد عبدالله، سلطان الغنام، عبدالاله العمري، فونيس موري، محمد قاسم، علي الحسن، أنسيلمو، أندرسون تاليسكا، ماشاريبوف، أبوبكر فنيسنت، عبدالرزاق حمدالله

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثامن برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

الكلمات المفتاحية

النصر الدوري السعودي اتحاد جدة

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