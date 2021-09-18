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بحضور 70 طبيبًا.. ورشة عمل حول المشيمة المتقدمة لقسم النساء بقنا العام

السبت 18/سبتمبر/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
نظم قسم النساء والتوليد بمستشفى قنا العام، اليوم السبت، ورشة عمل حول المشيمة المتقدمة الملتصقة، بحضور الدكتور كمال زهران، أستاذ النساء والتوليد بطب أسيوط، وعدد من أطباء قنا.

وقال الدكتور محمود عبد الرحيم، استشاري النساء والتوليد ورئيس القسم، إن ورشة العمل شملت محاضرات نظريه وعرض فيديوهات، وكذلك إجراء عمليات جراحية لحالات الحمل مع وجود مشيمة ملتصقة والتي كانت في الماضي يتم تحويلها إلى جامعه أسيوط.

ولفت عبد الرحيم، أن ورشة العمل حضرها حوالي 70 طبيب يمثلون أطباء النساء والتوليد بجميع مراكز محافظه قنا، بناءً علي توجيهات الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير المستشفي.

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محافظة قنا النساء والتوليد اطباء قنا اخبار مصر

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