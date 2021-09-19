14 رسالة من ياسمين فؤاد خلال مشاركتها في مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالشق الوزارى بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN"فى دورته الثامنة عشر تحت عنوان " تأمين بيئة صحية للمواطن والتأكيد على الاستدامة البيئية في أفريقيا".





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة البيئة خلال مشاركتها مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN".

١-عنوان الدورة يدعو الدول الافريقية الى التعاون لاتخاذ إجراءات التعافي والتكاتف من أجل مواجهة أثار تغير المناخ.





٢- تقدير الحكومة المصرية لمجموعة المفاوضين الأفارقة والاتحاد الأفريقي لدعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27، والمزمع عقده خلال عام ٢٠٢٢.





٣-توحيد الصوت الأفريقى فى تلك القضية خاصة دعم الدول الأفريقية الشقيقة والمؤسسات الأفريقية لوضع قضايا تغير المناخ الافريقية على رأس أولويات اهتمامتها.





٤-الدول الافريقية والمخاطر تواجه مشاكل تغير المناخ





٥- نسعي لرفع سقف الطموحات للدول الأفريقية وطبقا للظروف المحلية لكل دولة وبطريقة لا تؤثر على طموحات تلك الدول





٦- كما نسعي خلال الاجتماعات التى عقدت فى الفترة الماضية مع الشركاء من الأمم المتحدة بالتأكيد على ان التكيف أولوية للدول الافريقية،





٦- العمل على زيادة التمويل لتلك الدول من أجل تطبيق اجراءات التكيف.





٧- ضرورة ان يكون هناك طموحات للدول الافريقية في مجال تنفيذ تلك الإجراءات، فهدف التكيف يعد هدف عالمي، وسيكون نافعا للدول الافريقية، وايضا لكل القارات المعرضة لمخاطر تغير المناخ.





٨-تأمين مصادر المياه يعد أمر حتمي، والذي سيتأثر بشدة من جراء تغير المناخ، فهو يمثل تحدي يحتاج الى إعطاء مزيد من الإهتمام.





٩- تطوير إطار عمل التنوع البيولوجى لما بعد عام ٢٠٢٠، مؤكدة أن تنفيذ هذا الإطار سيساهم فى تقليل الفقد في التنوع البيولوجي بشكل كبير،





١٠- استكمال ما بدأناه في شرم الشيخ عام ٢٠١٨ بشان تحقيق الربط والتناغم ببن الثلاث مبادرات العالمية للتصدي لتغير المناخ وفقد التنوع البيولوحي والتصحر.





١١-العمل الجماعي والتضامن والتنسيق بين الدول الافريقية لدعم آليات تنفيذ الاجندة الخضراء.'





١٢-مصر اتخذت العديد من الخطوات لإعداد إطار عمل لاستراتيجية التعافي الاخضر،





١٣-الحكومة المصرية تهتم بموضوعات إدارة المخلفات بكافة أنواعها



