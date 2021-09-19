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14 رسالة من ياسمين فؤاد خلال مشاركتها في مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:08 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالشق الوزارى بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN"فى دورته الثامنة عشر تحت عنوان " تأمين بيئة صحية للمواطن والتأكيد على الاستدامة البيئية في أفريقيا".

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة البيئة خلال مشاركتها مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN".
١-عنوان الدورة يدعو الدول الافريقية الى التعاون لاتخاذ إجراءات التعافي والتكاتف من أجل مواجهة أثار تغير المناخ.

٢- تقدير الحكومة المصرية لمجموعة المفاوضين الأفارقة والاتحاد الأفريقي لدعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27، والمزمع عقده خلال عام ٢٠٢٢.

٣-توحيد الصوت الأفريقى فى تلك القضية خاصة دعم الدول الأفريقية الشقيقة والمؤسسات الأفريقية لوضع قضايا تغير المناخ الافريقية على رأس أولويات اهتمامتها.

٤-الدول الافريقية والمخاطر تواجه مشاكل تغير المناخ

٥- نسعي لرفع سقف الطموحات للدول الأفريقية وطبقا للظروف المحلية لكل دولة وبطريقة لا تؤثر على طموحات تلك الدول

٦- كما نسعي خلال الاجتماعات التى عقدت فى الفترة الماضية مع الشركاء من الأمم المتحدة بالتأكيد على ان التكيف أولوية للدول الافريقية،

٦- العمل على زيادة التمويل لتلك الدول من أجل تطبيق اجراءات التكيف.

٧- ضرورة ان يكون هناك طموحات للدول الافريقية في مجال تنفيذ تلك الإجراءات، فهدف التكيف يعد هدف عالمي، وسيكون نافعا للدول الافريقية، وايضا لكل القارات المعرضة لمخاطر تغير المناخ.

٨-تأمين مصادر المياه يعد أمر حتمي، والذي سيتأثر بشدة من جراء تغير المناخ، فهو يمثل تحدي يحتاج الى إعطاء مزيد من الإهتمام.

٩- تطوير إطار عمل التنوع البيولوجى لما بعد عام ٢٠٢٠، مؤكدة أن تنفيذ هذا الإطار سيساهم فى تقليل الفقد في التنوع البيولوجي بشكل كبير،

١٠- استكمال ما بدأناه في شرم الشيخ عام ٢٠١٨ بشان تحقيق الربط والتناغم ببن الثلاث مبادرات العالمية للتصدي لتغير المناخ وفقد التنوع البيولوحي والتصحر.

١١-العمل الجماعي والتضامن والتنسيق بين الدول الافريقية لدعم آليات تنفيذ الاجندة الخضراء.'

١٢-مصر اتخذت العديد من الخطوات لإعداد إطار عمل لاستراتيجية التعافي الاخضر،

١٣-الحكومة المصرية تهتم بموضوعات إدارة المخلفات بكافة أنواعها

١٤-ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإعادة البناء الأفضل، والتعافى الأخضر وضرورة مواجهة آثار تغير المناخ.

الكلمات المفتاحية

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزراء البيئة الأفارقة

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