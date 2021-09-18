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بدأت اليوم.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الثالثة 2021

السبت 18/سبتمبر/2021 - 06:39 م
التنسيق
التنسيق
محمد عوده
أعلنت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، عن فتح باب التقديم للطلبة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، في المرحلة الثالثة من تنسيق 2021، بدءا من اليوم السبت.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التقديم في المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق الجامعات، للعام الجامعي الجديد، حتى يوم الإثنين المقبل 20 سبتمبر 2021.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، كل ما يريدون معرفته عن تنسيق المرحلة الثالثة 2021:


موعد المرحلة الثالثة:

بدأت عملية تسجيل رغبات المرحلة الثالثة من تنسيق 2021، اليوم السبت، وتستمر على مدى 3 أيام، تنتهي يوم الإثنين المقبل، الموافق 20 سبتمبر 2021.




الدرجات والنسب المئوية:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، الدرجات والنسب المئوية التي تستهدفها المرحلة الثالثة من تنسيق 2021، على النحو التالي:

تبدأ الشعبتين العلميتين (علوم ورياضيات) من 205 درجات كحد أدنى، بنسبة 50%.

تبدأ الشعبة الأدبية من 205 درجات كحد أدنى، بنسبة 50%.




العدد المقدر لطلاب المرحلة الثالثة:

يبلغ إجمالي عدد الطلاب المستهدفين بجميع الشعب، في المحلة الثالثة، 66997 طالبا وطالبة، موزعين على النحو التالي:

- يبلغ عدد طلاب الشعبتين العلميتين (علوم ورياضيات)، حوالي 42065 طالبا وطالبة

- يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية، حوالي 24932 طالبا وطالبة.




موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة:

سيتم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول)، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

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