"موت وخراب ديار".. طفل يذبح شقيقه ويصيب والدته في الهرم

شهد حي الهرم غرب الجيزة، اليوم السبت، واقعة مأساوية راح ضحيتها صبي على يد شقيقه فيما أصيبت والدته، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم، بورود إشارة من مستشفى الهرم بوصول جثة طفل ووالدته مصابة بجروح.



وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته كاملة.



تحريات العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والمقدم هيثم سكر وكيل الفرقة توصلت إلى أنه أثناء لهو طفل مع شقيقه الأكبر بسكين أحدث إصابته بجرح بالرقبة فأرداه قتيلا وأصيبت الأم أيضا التي كانت تجلس بجوار القتيل.



جرى نقل الأم إلى المستشفى وحالتها الصحية حرجة.. "بين الحياة والموت" حسب مصدر أمني مسؤول.



قولت الشرطة تحفظت على المتهم والسكين المدممة بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، وقال الطفل الذي لم يكمل العقد ونصف بعد.. "كنت بهزر مع اخويا والسكينة جت غصب عني في رقبته وماما اتعورت".



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة تمهيدا لعرض الطفل على طبيب نفسي لتحديد سلامة قواه العقلية.