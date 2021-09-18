بعد هدفه في كريستال بالاس..صلاح يقتحم قائمة "العظماء العشرة" في تاريخ ليفربول





محمد صلاح يخوض مباراته رقم 150 مع ليفربول





وخاض محمد صلاح مباراته رقم 150 مع ليفربول في الدوري الانجليزي ضد كريستال بالاس وسجل هدفه الرابع هذا الموسم والهدف رقم 99 له بقميص الريدز في البريميرليج، والهدف رقم 130 في مختلف البطولات مع الليفر.





كما رفع محمد صلاح رصيد أهدافه في مسيرته الكروية بشكل عام إلى 250 هدفا.





صلاح يُعادل رقم أسطورة ليفربول





و نجح نجم منتخب مصر في معادلة رقم أسطورة ليفربول سام ريبولد بعدما رفع رصيد أهدافه بقميص الريدز إلى 130 هدفا سجلها خلال 208 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات.



صلاح يدخل قائمة عظماء ليفربول





وانضم محمد صلاح لقائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ ليفربول بعدما وصل إلى 130 هدفا مع الريدز واحتل المركز العاشر في القائمة التي تضم مجموعة من أبرز أساطير النادي الإنجليزي.





ويتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول إيان راش بـ 346 هدفا، يليه رودجر هانت بـ285 هدفا، ثم جوردان هودجسون بـ241 هدفا، يليه بيلي ليديل بـ228 هدفا، ثم جيرارد بـ186 هدفا، وروبي فاولر بـ183 هدفا. ويأتي كيني دالجيش في المركز السابع بقائمة الهدافين التاريخيين لليفربول بـ172 هدفا، ثم مايكل أوين في المرتبة الثامنة بـ158 هدفا، وهاري شامبرز بـ151 هدفا، ويتساوى صلاح وسام ريبولد بالمركز العاشر بـ130 هدفا.





حقق محمد صلاح نجم ليفربول انجازا جديدا بعد هدفه اليوم في شباك كريستال بالاس خلال المباراة التي جرت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.