"الصحة العالمية: نحرص على تطعيم 20% من سكان العالم قبل نهاية 2021

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن جميع اللقاحات المعتمدة حاليا أثبتت فعاليتها للحماية من فيروس كورونا ومتحوراته بنسب متفاوتة، مشيرا إلى أن بعض الحاصلين على لقاح أصيبوا بفيروس كورونا ولكن نسبتهم قليلة جدا مقارنة ممن لم يحصلوا على اللقاح.



وأضاف الخولي- في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc- أن لقاح كورونا يحمي المواطنين من الإصابات الشديدة بنسبة 95%، والوفاة بنسبة تصل إلى 99% في حالة الإصابة، موضحا أ اللقاحات قادرة وفعالة في حماية الأشخاص من جميع سلالات كوفيد-19.



وأشار إلى أن متحور دلتا من أكثر المتحورات انتشارا على مستوى العالم، لكونه سريع الانتشار ولكنه مازال في دول أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الأوروبية ولكن أعداد في منطقة شرق المتوسط وأسيا وإفريقيا.



ونوه بأنه من الممكن التحكم والسيطرة عليه بمزيد من التطعيم باللقاحات داخل الدول، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تحرص على تطعيم 20% من سكان العالم قبل نهاية 2021".



وأشار استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية إلى أن 70% من جرعات لقاحات كورونا ذهبت إلى 10 دول فقط بالعالم، منتقدا سوء توزيع اللقاحات.



ولفت إلى أن مصر من الدول المتقدمة التي تطبق توجيهات منظمة الصحة العالمية في نسب التغطية بلقاح كورونا، حيث من المتوقع أن تصل إلى نسب عالية أكثر من المتوقع لها من المنظمة خاصة مع زيادة الإنتاج المحلي من اللقاحات.

