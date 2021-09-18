Advertisements

"الصحة العالمية: نحرص على تطعيم 20% من سكان العالم قبل نهاية 2021

السبت 18/سبتمبر/2021 - 06:45 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
داليا الحسين
قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن جميع اللقاحات المعتمدة حاليا أثبتت فعاليتها للحماية من فيروس كورونا ومتحوراته بنسب متفاوتة، مشيرا إلى أن بعض الحاصلين على لقاح أصيبوا بفيروس كورونا ولكن نسبتهم قليلة جدا مقارنة ممن لم يحصلوا على اللقاح.

وأضاف الخولي- في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc- أن لقاح كورونا يحمي المواطنين من الإصابات الشديدة بنسبة 95%، والوفاة بنسبة تصل إلى 99% في حالة الإصابة، موضحا أ اللقاحات قادرة وفعالة في حماية الأشخاص من جميع سلالات كوفيد-19.

وأشار إلى أن متحور دلتا من أكثر المتحورات انتشارا على مستوى العالم، لكونه سريع الانتشار ولكنه مازال في دول أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الأوروبية ولكن أعداد في منطقة شرق المتوسط وأسيا وإفريقيا.

ونوه بأنه من الممكن التحكم والسيطرة عليه بمزيد من التطعيم باللقاحات داخل الدول، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تحرص على تطعيم 20% من سكان العالم قبل نهاية 2021".

وأشار استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية إلى أن 70% من جرعات لقاحات كورونا ذهبت إلى 10 دول فقط بالعالم، منتقدا سوء توزيع اللقاحات.

ولفت إلى أن مصر من الدول المتقدمة التي تطبق توجيهات منظمة الصحة العالمية في نسب التغطية بلقاح كورونا، حيث من المتوقع أن تصل إلى نسب عالية أكثر من المتوقع لها من المنظمة خاصة مع زيادة الإنتاج المحلي من اللقاحات.

الكلمات المفتاحية

كورونا في مصر تطعيمات كورونا الصحة العالمية اخبار مصر

أخبار تهمك

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ يوم

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ يوم

بعد هدفه في كريستال بالاس..صلاح يقتحم قائمة "العظماء العشرة" في تاريخ ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة في الدوري السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يومين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة محسن المنسي شبيه السادات.. والدفنة بمسقط رأسه في الغربية

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

صلاح يسجل ويقود ليفربول لتخطي كريستال بالاس بثلاثية وتصدر البريميرليج (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل كارتيرون مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أرقام مُذهلة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات ملف تجديد عقد معلول مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

رسائل وتحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن أزمة فيروس كورونا

"آثار جانبية بسيطة ".. 9 رسائل مهمة من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

هل لقاحات كورونا تصلح مع سلالة الهند المتحورة؟

استشاري أوبئة بالصحة العالمية: جميع اللقاحات ثبتت فاعليتها ومأمونيتها

ماذا قالت "الصحة العالمية" عن فعالية اللقاحات ضد تحورات كورونا؟

هل تصلح لقاحات كورونا مع متحور "دلتا"؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:50 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

03:30 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

06:29 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements