حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة لمواجهة النصر في الدوري السعودي

أعلن كوزمين كونترا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.





وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:





مارسيلو جروهي، سعود عبدالحميد، حمدان الشمراني، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، المالكي، كريم الأحمدي، كورنادو، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، رومارينهو





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.





ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد النصر في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.



