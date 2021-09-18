Advertisements

حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة لمواجهة النصر في الدوري السعودي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 06:44 م
اتحاد جدة
اتحاد جدة
أمل الحلفاوي
أعلن كوزمين كونترا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

مارسيلو جروهي، سعود عبدالحميد، حمدان الشمراني، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، المالكي، كريم الأحمدي، كورنادو، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، رومارينهو

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد النصر في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

الكلمات المفتاحية

النصر الدوري السعودي اتحاد جدة

أخبار تهمك

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل كارتيرون مع الزمالك

منذ ساعتين

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة في الدوري السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد هدفه في كريستال بالاس..صلاح يقتحم قائمة "العظماء العشرة" في تاريخ ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

أرقام مُذهلة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح يسجل ويقود ليفربول لتخطي كريستال بالاس بثلاثية وتصدر البريميرليج (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ يوم

آخر تطورات ملف تجديد عقد معلول مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ يوم

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يومين

عاجل.. وفاة محسن المنسي شبيه السادات.. والدفنة بمسقط رأسه في الغربية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الهلال في الدوري السعودي

التشكيل الرسمي لقمة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في قمة الدوري السعودي للمحترفين

في غياب حجازي.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الهلال بقمة الدوري السعودي

الإعلان عن التشكيل الرسمي لقمة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

الدوري السعودي.. تشكيل مباراة اتحاد جدة والرائد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:50 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

03:30 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

06:29 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements