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"التعليم الفني": نوفر فرصة عمل للخريج بعد 3 سنوات دراسة فقط (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:27 م
الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني
الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني
داليا الحسين
قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، إن اهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني له مردود في تقدم مصر في ترتيب التعليم الفني، مؤكدًا أن الرئيس السيسي مهتم بالتعليم الفني.

وأضاف حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك طلاب حاليا أنهوا الشهادة الإعدادية ولا يستطيعون القراءة والكتابة، وهو ما لن يكون في المستقبل.

وأشار الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، إلى أن التعليم الفني، يعد التعليم الوحيد الذي يوفر وظيفة وفرصة عمل ومصدر دخل للخريج بعد 3 سنوات دراسة فقط.

ولفت إلى أن التعليم الفني مكلف أكثر من التعليم العام، موضحا أنه تم إنشاء 26 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، مشيرا إلى أن هناك 140 ألف معلم في التعليم الفني، وهو ما يمثل 10 % من عدد المعلمين في وزارة التربية والتعليم، وهو تقريبا نفس نسبة عدد الطلاب.

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وزارة التربية والتعليم مدرسة تكنولوجيا تطبيقية محمد مجاهد التعليم الفني اخبار مصر

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