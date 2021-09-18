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المصري للشؤون الخارجية: على أمريكا أن تظهر الغضب صوب إثيوبيا

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:29 م
إثيوبيا
إثيوبيا
شيماء حسن
قال السفير منير زهران، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوقيع أمر تنفيذي يسمح بفرض عقوبات على إثيوبيا بسبب انتهاكات تيجراي قرارًا مناسبًا، مؤكدًا أنه يأتي القرار متأخرًا خير من ألا يأتي مطلقًا.

وأضاف "زهران" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "على أمريكا أن تظهر الغضب في مواجهة إثيوبيا وتقوم بفرض عقوبات عليها ولاسيما وأن بايدن أرسل مبعوثُا انتقل إلى الأطراف الفاعلة داخل إثيوبيا لمحاولة تهدئة الوضع والتوصل إلى صيغة تفاهم".

وأشار إلى أن المشاكل التي تعاني منها إثيوبيا مستمرة منذ وقتًا طويلًا وأخذت أبعادًا غير متوقعة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا على ضرورة تدخل أمريكا لوقف الحرب الدائرة في إثيوبيا بين الجيش الإثيوبي في الجنوب وتيجراي في الشمال.

الكلمات المفتاحية

مصر امريكا العلاقات بين مصر وإثيوبيا إثيوبيا

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