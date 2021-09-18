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حماية المستهلك: المنتج المصري يمثل 75 % من معارض أهلا مدارس (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:31 م
أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك
أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك
داليا الحسين
قال أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معارض أهلا مدارس مقامة خلال الفترة من 16 إلى 30 سبتمبر الجاري ويمثل المنتج المصري 75% من المنتجات المتوفرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن معارض أهلا مدارس يقدم خصومات لا تقل عن 25%، وفي حال عدم وجود تخفيضات ولجوء المستهلك للشكوى إلى جهاز حماية المستهلك سيتم منحه المنتجات التي قام بشرائها هدية مع حصوله على قيمتها أيضا.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك أن معارض أهلا مدارس يضم أجهزة كمبيوتر ويضم كافة احتياجات الطلاب من ملابس وأدوات.

واستطرد أيمن حسام أن الغرفة التجارية بذلت مجهود كبير لظهور المعرض بشكل مناسب وتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، حيث يتوفر أكثر من75% من منتجات المعارض بسعر مخفض.

وكشف أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم تخصيص جناح كامل في المعرض يضم كافة احتياجات الطلاب من الكمامات والمطهرات، كما يوجد عيادات أسنان وعيون للكشف على الأطفال.

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