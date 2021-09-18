تعرف على طرق حماية "فيسبوك" من الاختراق (فيديو)

قال المهندس عمرو الغمراوي، مهندس متخصص في البرمجيات، إن حماية "فيسبوك" من الاختراق من أهم الأمور التي يجب على كل مستخدم القيام بها، خاصة وأن أغلب المستخدمين يقومون بتسجيل الدخول إلى مواقع وتطبيقات أخرى عن طريق فيسبوك، لذلك يجب البحث عن طريقة فعالة وآمنة 100% في حماية فيسبوك من الاختراق نهائيًا، وطريقة تتخلص بها من الهاكر نهائيا.



وأضاف "الغمراوي"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم، أن من أهم الطرق التي يقع فيها الضحية هو أنه لا ينتبه إلى سلامة الروابط المرسلة إليه من قبل الأشخاص الذين لا يعرفهم أو حتى من الأشخاص الذين يحيطون به، مشيرًا إلى أنه من الأمثلة على الروابط المشبوهة تلك التي تصلك من من أناس يجهلون حتى بأصغر تفاصيل الحماية، خاصة الروابط التي يتم تداولها على مجموعات واتس آب أو رسائل الماسنجر.



وتابع: "في البداية يجب عليك معرفة البريد الإلكتروني الخاص بك والمسجل في حسابك على فيس بوك؛ ثم يجب أن تكون قادرا على تسجيل الدخول للبريد الإلكتروني الخاص بك ولا تنسى أن تقوم بتحديث بياناتك على البريد الإلكتروني أيضًا، وننصحك دائما بتغيير أو تحديث المعلومات الشخصية الخاصة بك، فهذه من أهم الخطوات التي يجب عليك اتباعها حتى تتمكن من تأمين حسابك على فيسبوك.



وأكمل: "تأكد من إزالة أي عناوين بريد إلكتروني أو أرقام هواتف غير خاصة بك أو لم يعد بإمكانك الوصول إليها، مع تفعيل خاصية المصادقة الثنائية على فيس بوك حتى لا يتكرر معك هذا الأمر، ويجب أن يكون اسمك على فيس بوك Facebook مطابقًا لاسمك على هويتك الشخصية أو جواز السفر، وأخيرا لا تقم بفتح حسابك على فيس بوك على أي هاتف أو أي كمبيوتر يعود لغيرك بغض النظر من هو صاحب هذا الكمبيوتر، لأنك لا تعرف مدى إدراك صاحب الكمبيوتر بجوانب الحماية".



