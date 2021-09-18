Advertisements

أول تعليق من جوارديولا بعد التعادل أمام ساوثهامبتون

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:32 م
جوارديولا
جوارديولا
علي نبوي
ظهرت علامات الحسرة على الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد تعادل فريقه في مباراة اليوم أمام نظيره ساوثهامبتون 0-0 ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

تصريحات جوارديولا بعد التعادل أمام ساوثهامبتون
جوارديولا قال بعد المباراة :"عانينا في بناء اللعب، لاي وجد دقة، لم نكن جيدين.، خسرنا الكرة أكثر من المعتاد". 

وأضاف :"كان لدينا شعور بعدم الارتياح عندما كانت الكرة بحوزتنا".

وزاد :"لم نتمكن من التواصل مع اللاعبين في خط الخجوم، كانت لدينا فرص ولكن في النهاية التعادل هو النتيجة العادلة".

وأشار :""لم أقل أي شيء خاطئ بعد لقاء لايبزيج، لم أتذمر ابداً من عدد الحضور".

وواصل :" لم أفعل هذا في حياتي أبدًا، وسأكون ممتناً حتى لو حضر 100 مشجع، سأكون سعيدًا".

وتعادل مانشستر سيتي مساء اليوم السبت على ملعبه أمام ضيفه ساوثهامبتون 0-0 في المباراة التي جرت على ملعب الاتحاد بالجولة الخامسة من البريميرليج.

الكلمات المفتاحية

جوارديولا التعادل أمام ساوثهامبتون أول تعليق من جوارديولا أمام ساوثهامبتون

أخبار تهمك

بعد هدفه في كريستال بالاس..صلاح يقتحم قائمة "العظماء العشرة" في تاريخ ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة محسن المنسي شبيه السادات.. والدفنة بمسقط رأسه في الغربية

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يومين

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ يوم

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 5 ساعات

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ ساعتين

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى سموحة

منذ نصف ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ يوم

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ أقل من نصف ساعة

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ ساعة و 18 دقيقة

كلوب يتحدث عقب فوز ليفربول على كريستال بالاس ويمدح محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

تعرف على تقييم لاعبي ليفربول أمام كريستال بالاس

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أخبار مانشستر يونايتد - مورينيو يهاجم لاعبيه بعد التعادل مع ساوثهامبتون

عاجل- أول تعليق من جوارديولا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون بكأس الرابطة

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يقتنص فوزًا ثمينًا من ساوثهامبتون

تعرف على جميع مواجهات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:11 م

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

03:30 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

كلوب يتحدث عقب فوز ليفربول على كريستال بالاس ويمدح محمد صلاح

06:59 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements