أول تعليق من جوارديولا بعد التعادل أمام ساوثهامبتون

ظهرت علامات الحسرة على الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد تعادل فريقه في مباراة اليوم أمام نظيره ساوثهامبتون 0-0 ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





تصريحات جوارديولا بعد التعادل أمام ساوثهامبتون

جوارديولا قال بعد المباراة :"عانينا في بناء اللعب، لاي وجد دقة، لم نكن جيدين.، خسرنا الكرة أكثر من المعتاد".





وأضاف :"كان لدينا شعور بعدم الارتياح عندما كانت الكرة بحوزتنا".





وزاد :"لم نتمكن من التواصل مع اللاعبين في خط الخجوم، كانت لدينا فرص ولكن في النهاية التعادل هو النتيجة العادلة".





وأشار :""لم أقل أي شيء خاطئ بعد لقاء لايبزيج، لم أتذمر ابداً من عدد الحضور".





وواصل :" لم أفعل هذا في حياتي أبدًا، وسأكون ممتناً حتى لو حضر 100 مشجع، سأكون سعيدًا".





وتعادل مانشستر سيتي مساء اليوم السبت على ملعبه أمام ضيفه ساوثهامبتون 0-0 في المباراة التي جرت على ملعب الاتحاد بالجولة الخامسة من البريميرليج.