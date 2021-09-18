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بالأسماء.. ننشر تشكيل المحكمة الإدارية العليا لعام 2021

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:36 م
المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا
هدير حمزة
أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والتي يرأسها المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، تشكيل المحكمة الجديد للعام القضائي 2021/2022.

وجاء انعقاد الجمعية لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، وهي تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بالمحكمة الإدارية العليا، والتي بلغت عددها 11 دائرة تغطي جميع الاختصاصات.

وجاءت الأسماء كالتالي:

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حوادث تشكيل المحكمة الادارية العليا بوابة الفجر المحكمة الادارية العليا آلفجر

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