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بلاغ للنائب العام.. مؤلف مسلسل "شقة 6" يتهم مخرج العمل بتغيير النهاية

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:40 م
شقة ستة
شقة ستة
منار أشرف داود
تقدم مؤلف مسلسل "شقة 6 "رفيق القاضي ببلاغ للنائب العام ضد المخرج "محمود كامل"، وذلك بسبب تغيير في نهاية أحداث المسلسل دون الرجع الى المشاركين في العمل.

وكتب "القاضي" منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا:"نتقدم نحن رفيق القاضي وسعاد القاضي ومحمود وحيد مؤلفي مسلسل شقة 6 ببلاغ للسيد النائب العام ضد المخرج محمود كامل مخرج العمل حيث انه قام واخرون بالتلاعب في السيناريو والمحتوى الدرامى للعمل دون الرجوع الي مؤلفين العمل مما اساء واحدث خللا وغير من فحوى الدراما ورسالة العمل المقدم وخيب امال الجمهور المصري العظيم الذى تمنينا ان نقدم له ما يستحقة من اعمال تضاهى الاعمال العالميه في ظل التقدم الذى تسعي اليه بلدنا الحبيبه مصر في جميع المجالات مدعيا اننا لم نكتب شئ واننا ندعى ذلك بالرغم من ان العمل مقدم في الرقابه من ثلاث نسخ مكونه من خمسة عشر حلقه باسماء المؤلفين رفيق القاضي وسعاد القاضي ومحمود وحيد ونبيل شعيب وقصة مصطفي يورى وسعاد القاضي".

وأضاف قائلًا:"وقد حرر المؤلفين المذكورين التنازل عن النص لصالح المنتج طارق البدراوى شركه بي برودكشن للانتاج الفنى وتم ذلك في مقر شركة سيدارز ارت صباح برازر بالزمالك وفي حضور الاستاذ احمد جلال. وحصلنا على اجرنا بالكامل من السيد المنتج طارق البدراوى اى ان العمل تم تسليمه متكامل وتم بيعه ايضا مما يتنافى مع ادعاءات المخرج."

وتابع قائلًا:"هذا وقد عبر الجمهور عن استياءه الشديد من تلك الاحداث المقحمه والمغايره لما تم الموافقه عليه في النسخه المقدمه باسماء الساده المؤلفين السابق ذكرهم بالهيئه العامه للرقابه على المصنفات الفنيه وقد اعترف المخرج المذكور بمسؤليته عن ذلك وانه تم دون الرجوع الينا على حسابه الشخصي بموقع Facebook ومرفق مع الشكوى screen shot لما كتبه واعترف به على الملأ ولما كنا نثق في نصرتكم للحق وسعيكم الدئوب نحو تقدم الوطن وتطهيره من كل اشكال الفساد الموجوده داخل اوساطه المختلفه فقد قررنا التقدم اليكم بهذا البلاغ لاتخاذ ما ترونه في صالح نصرة الحق وتقدم ورفعة الوطن وتفضلوا بقبول فائق الاحترام."

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