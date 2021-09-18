نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في تحقيق الفوز أمام نظيره الاتفاق، لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.





الهلال يضرب الاتفاق بثلاثية في الدوري السعودي

سجل موسى ماريجا الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 24 من تمريرة ماتيوس بيريرا، فيما أضاف بافتيمبي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني، كما عاد المهاجم الفرنسي من جديد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 61.





لتحدث انتفاضة من جانب فريق الاتفاق، مع حلول الدقيقة68 حيث سجل هزاع الهزاع، الهدف الأول لصالح الاتفاق، فيما أحرز سنوسي هوساوي الهدف الثاني في الدقيقة 84، إلا أنه لم يتمكن من إحراز أي أهداف أخرى، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد الاتفاق عند 6 نقاط محتلًا المركز التاسع.



