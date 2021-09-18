Advertisements

على طريقة أفلام الكرتون.. ملابسات طعن طفل أمام شقيقه بالهرم.. والأم "كانت خارج المنزل"

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:41 م
الداخلية
الداخلية
إيمان عبد العاطي
مفاجآت وتفاصيل كشفتها التحقيقات في واقعة العثور على جثة طفل وسط بركة دماء داخل شقته، بحي الهرم، غرب الجيزة.

وبينت التحريات أن الأم خرجت لقضاء طلبات المنزل، تاركة طفليها "م" 7 سنوات، وشقيقه الأصغر "ك" 3 سنوات، بالشقة بمفردهما.

حال لهو الضحية بالسكين أمام شقيقه على طريقة أفلام الكرتون، سقط أرضا، ما أحدث إصابته بجرح نافذ بجسده بمنطقة البطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة أمام شقيقه.


تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم، بورود إشارة من مستشفى الهرم بوصول جثة طفل.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته كاملة.

تحريات العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والمقدم هيثم سكر وكيل الفرقة توصلت إلى أنه أثناء لهو طفل مع شقيقه الأكبر بسكين أصيب بجرح بجسده سقط قتيلا في الحال.

قولت الشرطة تحفظت على الطفل الأخر والسكين المدممة بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، وجار سماع أقواله حول الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مقتل طفل مصرع طفل الهرم

أخبار تهمك

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تقييم لاعبي ليفربول أمام كريستال بالاس

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يومين

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ يوم

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة محسن المنسي شبيه السادات.. والدفنة بمسقط رأسه في الغربية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ ثلث ساعة

كلوب يتحدث عقب فوز ليفربول على كريستال بالاس ويمدح محمد صلاح

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

منذ حوالي 6 ساعات

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد هدفه في كريستال بالاس..صلاح يقتحم قائمة "العظماء العشرة" في تاريخ ليفربول

منذ أقل من ساعتين

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"رأسه في شنطة وجسمه داخل كرتونة".. مفاجأت حول العثور على جثة صاحب سوبر ماركت بالوراق

تخلصت منه وهو نائم.. حبس سيدة لقتلها لزوجها بالهرم

صعقا بالكهرباء.. قرارات مهمة للنيابة بشأن مقتل ربة منزل في البدرشين

بطعنة في رقبته.. تفاصيل مقتل طفل على يد والدته بالجيزة

رائحة كريهة وآثار دماء سر العثور على سيدة مقطعة داخل شقتها بالهرم

ثلاجة بدرجة مقبرة.. هنا تم تقطيع سيدة داخل شقتها بالهرم "صور"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:11 م

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

03:30 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

كلوب يتحدث عقب فوز ليفربول على كريستال بالاس ويمدح محمد صلاح

06:59 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements