على طريقة أفلام الكرتون.. ملابسات طعن طفل أمام شقيقه بالهرم.. والأم "كانت خارج المنزل"

مفاجآت وتفاصيل كشفتها التحقيقات في واقعة العثور على جثة طفل وسط بركة دماء داخل شقته، بحي الهرم، غرب الجيزة.



وبينت التحريات أن الأم خرجت لقضاء طلبات المنزل، تاركة طفليها "م" 7 سنوات، وشقيقه الأصغر "ك" 3 سنوات، بالشقة بمفردهما.



حال لهو الضحية بالسكين أمام شقيقه على طريقة أفلام الكرتون، سقط أرضا، ما أحدث إصابته بجرح نافذ بجسده بمنطقة البطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة أمام شقيقه.





تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم، بورود إشارة من مستشفى الهرم بوصول جثة طفل.



وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته كاملة.



تحريات العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والمقدم هيثم سكر وكيل الفرقة توصلت إلى أنه أثناء لهو طفل مع شقيقه الأكبر بسكين أصيب بجرح بجسده سقط قتيلا في الحال.



قولت الشرطة تحفظت على الطفل الأخر والسكين المدممة بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، وجار سماع أقواله حول الواقعة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.