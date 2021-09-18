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تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:44 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
هدير حمزة
أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والتي يرأسها المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، التشكيل الجديد للمحكمة للعام القضائي 2021 2022.

وجاء انعقاد الجمعية لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، إضافة إلى أنها تسكين كل عضو بمكانه في كافة الدوائر المختلفة بالمحكمة الإدارية العليا.

ويبلغ عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا11 دائرة تغطي جميع الاختصاصات.

وتستعرض بوابة "الفجر"، التشكيل الجديد للمحكمة في الصور التالية:
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا
تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا

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مجلس الدولة النيابة الادارية القضاء الاعلي اخبار مصر آلفجر

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