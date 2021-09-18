تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة الإدارية العليا

وجاء انعقاد الجمعية لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، إضافة إلى أنها تسكين كل عضو بمكانه في كافة الدوائر المختلفة بالمحكمة الإدارية العليا.





ويبلغ عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا11 دائرة تغطي جميع الاختصاصات.





وتستعرض بوابة "الفجر"، التشكيل الجديد للمحكمة في الصور التالية:



أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والتي يرأسها المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، التشكيل الجديد للمحكمة للعام القضائي 2021 2022.