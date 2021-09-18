عاجل.. أقوال المحامين شهود العيان في واقعة منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا

قال محامين شهود عيان في واقعة منشورات التفجيرات بمجمع محاكم المنيا، إنه عند دخولهم المحكمة وجدوا منشورات تحمل عبارات تهديد ووعيد، وطالبت تلك المنشورات بإخلاء المجمع من رواده قبل العاشرة صباح السبت بمنطقة ميدان عبد المنعم الغربي الكائن بها مجمع محاكم المنيا.





مشهد إخلاء المبنى

وأشار الشهود، إلى أنهم شاهدوا عشرات المواطنين وهم يغادرون مجمع المحاكم الذي تم إخلائه من جميع المترددين والموظفين، وسط حالة من التدافع والحذر.





وفي تلك الأثناء، أُغلقت جميع الشوارع الجانبية بمحيط المحكمة، كما تم غلق جميع المحال التجارية والمقاهي والمكتبات التي تقع بالقرب من المحكمة في الشوارع الأربعة المحيطة بها.





وأضاف شهود العيان: "تم أيضًا إبعاد المواطنين عن ماكينات صرف الأموال الآلية التي تتبع أحد البنوك الكائن بالقرب من المحكمة، واضطر بعض السكان بالمنطقة لغلق جميع النوافذ والشرفات، وتم التعامل مع تلك التهديدات بمنتهى الجديّة".





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