Advertisements
عاجل.. أقوال المحامين شهود العيان في واقعة منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا
السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:39 م
هبة عبد الحفيظ
قال محامين شهود عيان في واقعة منشورات التفجيرات بمجمع محاكم المنيا، إنه عند دخولهم المحكمة وجدوا منشورات تحمل عبارات تهديد ووعيد، وطالبت تلك المنشورات بإخلاء المجمع من رواده قبل العاشرة صباح السبت بمنطقة ميدان عبد المنعم الغربي الكائن بها مجمع محاكم المنيا.
مشهد إخلاء المبنى
وأشار الشهود، إلى أنهم شاهدوا عشرات المواطنين وهم يغادرون مجمع المحاكم الذي تم إخلائه من جميع المترددين والموظفين، وسط حالة من التدافع والحذر.
وفي تلك الأثناء، أُغلقت جميع الشوارع الجانبية بمحيط المحكمة، كما تم غلق جميع المحال التجارية والمقاهي والمكتبات التي تقع بالقرب من المحكمة في الشوارع الأربعة المحيطة بها.
وأضاف شهود العيان: "تم أيضًا إبعاد المواطنين عن ماكينات صرف الأموال الآلية التي تتبع أحد البنوك الكائن بالقرب من المحكمة، واضطر بعض السكان بالمنطقة لغلق جميع النوافذ والشرفات، وتم التعامل مع تلك التهديدات بمنتهى الجديّة".
تحركات عاجلة لوزارة العدل
وتلقت وزارة العدل صباح اليوم إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مروان وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.
وحرصا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلسل وأمن ووفقا لإجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين فى القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.
وبانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كافة الغرف ومحيط المحكمة وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات.
وبعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أى جزاء قانونى سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين.
وتوجه وزارة العدل الشكر الى وزارة الداخلية على سرعة الانتقال والمهنية العالية في إجراءاتها حتى تمام عودة العمل بالمحكمة.