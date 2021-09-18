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مهاجم بورتو السويس في صفوف مصري السلوم رسميا

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


نجح نادي مصري السلوم في إبرام صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع سيد حمدي لاعب بورتو السويس لتدعيم خط هجوم الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع بحضور محمد علاء رئيس شركه الو ايجيب لاستثمار الرياضي، وعبدالله عبدالهادي وكيل الاعب.

يذكر أن الفريق قد خاض أولي تدريباته تحت القيادة الجديدة للجهاز الفني بقيادة رضا الفداوي أمس الجمعه على ملعب الحرس بألماظة ضمن الاستعداد لمواجهة كفر الشيخ بالجولة الأولى من دوري القسم الثاني.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من رضا الفداوي مديرا فنيا ومحمد فتحى مدرب عام وحمد صالح و وحيد صادق مدربين وصبحي توفيق مدرب حراس مرمى وأحمد إبراهيم مدير إدارى.

وكانت شركة "ألو إيجيبت" قد حصلت على حقوق رعاية الفريق ووضعت الشركة الاستراتيجية الخاصة برعاية فريق المصري بالسلوم في الفترة القادمة على أمل تحقيق النجاح في المنافسة على الصعود والتأهل للدوري الممتاز خلال ثلاث سنوات رغم صعوبة المنافسة بالمجموعة .

ويبدأ الفريق مشواره بالقسم الثاني يوم الخميس 30 سبتمبر الجاري باستضافة فريق كفر الشيخ في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة .

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