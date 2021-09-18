وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة وفاة مواطن مصري في إيطاليا

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة التعازي لأسرة إسلام عيد المواطن المصري المتوفي في إيطاليا، مشيرة إلى أن الوزارة تتواصل مع القنصلية المصرية في ميلانو، وحاليا يصل جثمان المتوفي إلى مطار القاهرة بناءا على رغبة أسرته.



وأشارت "نبيلة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن إسلام كان من ذوي الاحتياجات الخاصة وكان يعاني من مشكلة في الحركة، وما تم استنتاجه من السلطات الإيطالية بشكل مبدئي أنه يمكن أن يكون قد ارتطم جسمه بالقطار وهو ما كان سببا في الوفاة.



وأوضحت أنهم طلبوا من السلطات الإيطالية فتح تحقيق في الواقعة لمعرفة ملابسات الوفاة، لافتة إلى أن الجانب الإيطالي قام بتشريح الجثمان ولم يرصدوا أي شبهة جنائية، معلقة: "يجب أن نكون على يقين تام بتفاصيل الحادثة".

