شرطة مرافق الأقصر تحرر 109 محضرًا في حملة مكبرة على المدينة

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم السبت، حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر تحت اشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار الأقصر واللواء محمد الصاوي مساعد مدير أمن الأقصر.



وأسفرت الحملة عن تحرير 31 محضر اشغالات تضمنت 11 محضر باعة جائلين، و9 محاضر نظافة عامة، و13 تصالح لعدم ارتداء كمامات، و3 محاضر لمقاهي تقدم شيشة، فضلا عن ضبط 12 شيشة، و26 محضر مضبوطات متنوعة، و52 محضر إزالات إدارية.



وشملت الحملة شوارع عبدالحميد العمده، التكوين المهنى، التليفزيون، المدينه المنورة، الفيروز ومناطق مستشفى الكرنك الدولى، موقف أرمنت.



وتمت أعمال الحملة بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر ونقيب على شيحة، نقيب أيمن إسماعيل، نقيب شريف جمعة بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.