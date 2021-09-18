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خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى سموحة

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:59 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول اقتراب النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الانتقال إلى سموحة.

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى سموحة
وترردت أنباء قوية في الساعات القليلة الماضية حول اقتراب نادي سموحة من التعاقد مع اللاعب النيجيري بعد حديث فرج عامر رئيس النادي السكندري عن اقتراب ناديه من التعاقد مع صفقة تاريخية.

وقال مصدر داخل الأهلي إن ما يتردد حول انتقال جونيور أجاي إلى سموحة ليس صحيحًا ولم يحدث تفاوض مع النادي السكندري في هذا الأمر.

وأضاف المصدر بأن جونيور أجاي تم تسجيله في قائمة الانتظار من أجل منح الفرصة لتسجيل اللاعبين الجديد لويس ميكيسوني وبيرسي تاو، أما فيما يخص انتقاله لسموحة فليس صحيحًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

الكلمات المفتاحية

سموحة الدوري المصري الاهلي اجايي

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