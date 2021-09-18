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وزير الاتصالات: توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 26 ألف منزل ضمن مبادرة حياة كريمة

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  إن الوزارة قامت بتوصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 26 ألف منزل، إقامة 21 محطة محمول، وتطوير 13 مكتب بريد، ضمن أعمال البنية التحتية المعلوماتية بالمرحلة العاجلة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبد الفاتح السيسي لتطوير قري صعيد مصر.

جاءت تلك التصريحات على هامش اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع   عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة.

 

 

 

وانتقل الدكتور عمرو طلعت بعد ذلك إلى شرح الموقف التنفيذي لتطبيقات المنظومة الرقمية لبرنامج التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، حيث تم تسجيل المستفيدين من الخدمة بالمحافظة بنسبة 100%، وتم نشر تطبيق الأقسام الداخلية في ٦ مستشفيات، كما تم الانتهاء من تدريب ٢٣٠٠ مستخدم، وفيما يتعلق بخطة نشر وتعميم المنظومة طبقاً لمستهدفات وزارة الصحة، قال الوزير إنه تم الانتهاء من بيانات ٢٫٣ مليون منتفع من إجمالي ٢٫٦ مليون، في محافظات: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس.

وعرض الوزير خلال الاجتماع موقف المرحلة الأولى من منظومة الاختبارات الرقمية بالجامعات، وكذا موقف مشروعات الذكاء الاصطناعي في مجالات: الصحة، والزراعة.

وفي سياق المحور الثاني الخاص ببناء الإنسان، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موقف استراتيجية بناء القدرات، حيث تم تدريب 200 ألف فرد خلال العام الجاري. وعرض مشروع "المعهد التكنولوجي" الذي يقوم على تقديم تعليم متميز فوق المتوسط في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طريق معهد تابع للوزارة، كما تطرق لموقف مبادرة "مصر الرقمية"، حيث من المتوقع حصول الدفعة الأولى على درجة الماجستير العملي في فبراير ٢٠٢٢.

وفي سياق متصل عرض الوزير موقف مبادرة "مستقبلنا رقمي"، وموقف تنفيذ "مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف "مجمع الإلكترونيات بمدينة المعرفة"، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة، وموقف مراكز "إبداع مصر الرقمية"، والمدارس التكنولوجية التطبيقية.

الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات حياة كريمة العاصمه الادارية

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