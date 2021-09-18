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مفاجأة مدوية بشأن راتب ميسي مع باريس سان جيرمان

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:59 م
ميسي
ميسي
وكالات
نفى البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي ما نشرته صحيفة "ليكيب" المحلية الرياضية عن الراتب الذي سيتقاضاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي العاصمة.

وأفادت صحيفة "ليكيب" عشية لقاء ليون في الدوري المحلي والظهور الأول لميسي على ملعب "بارك دي برينس" منذ وصوله إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد الانفصال عن برشلونة الإسباني، بأن أفضل لاعب في العالم ست مرات سيتقاضى 110 ملايين يورو على مدى ثلاثة أعوام.

لكن ليوناردو اعتبر أن ما ذكرته الصحيفة بعيدٌ جداً عن الواقع، مضيفاً: لم يعجبنا الأمر. هذا بعيدُ جداً عن الواقع، إن كان من ناحية المدة الزمنية أو الأرقام.

وتابع: هناك بنود سرية، لكن يمكنني القول بأنها ليست الحقيقة. مدة العقد لعامين وليست لثلاثة وبدون أي شروط إن كان لناحية اللاعب أو النادي. بحسب ما شدد البرازيلي.

ورأى أن ما نشرته "ليكيب" يشكل قلة احترام، وزاد: لا أفهم التوقيت، لكنها مشكلتكم في الصحافة.

الكلمات المفتاحية

ميسي رشلونة برشلونة باريس سان جيرمان

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