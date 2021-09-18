إصابة عامل دليفري بطعنة نافذة في الطالبية.. رفض رد الموتوسيكل لصاحبه

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على شخص لاتهامه بالشروع في قتل عامل دليفري بطعنة نافذة في الصدر؛ بسبب خلاف على دراجة نارية بمنطقة الطالبية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الطالبية، بورود إشارة من مستشفى الهرم بوصول عامل دليفري يبلغ من العمر 25 سنة مصابا بطعنة في الصدر.





تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين المصاب وآخر يبلغ من العمر 35 سنة لدى مطالبة الأخير برد دراجة حصل عليها لاستخدامها في عمله.





تطورت المشادة إلى مشاجرة فتوعد المتهم بإيذائه، وصعد إلى منزله وأحضر سكينا من المطبخ وعاد ليسدد لعامل الدليفري طعنة في الصدر قائلا: "علشان تعرف مترجعش ليا الموتوسيكل".





وتمكن الرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم الطالبية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



