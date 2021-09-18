(صور).. نسرين طافش أول حضور مهرجان الفضائيات العربية

تألقت الفنانة نسرين طافش بأحدث ظهور اليوم من تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية، في دورته الثانية عشر، كأحسن ممثلة عن دورها في مسلسل "المداح".









وأقيم اليوم حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانية عشر في أحد الفنادق بمنطقة القاهرة الجديدة وسط حضور من نجوم العالم العربي .







