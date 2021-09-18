Advertisements
(صور).. نسرين طافش أول حضور مهرجان الفضائيات العربية
السبت 18/سبتمبر/2021 - 08:01 م
آيه عبدالعزيز
تألقت الفنانة نسرين طافش بأحدث ظهور اليوم من تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية، في دورته الثانية عشر، كأحسن ممثلة عن دورها في مسلسل "المداح".
وأقيم اليوم حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانية عشر في أحد الفنادق بمنطقة القاهرة الجديدة وسط حضور من نجوم العالم العربي .
وكان أبرز المكرمين اليوم أحمد زاهر وابنته ليلى ،نيكول سابا، جميلة عوض، أحمد فهمي، هنا الزاهد، وليد الحريري، نيرمين الفقي، خالد أنور، محمد شرنوبي.