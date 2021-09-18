كشف عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك آخر التطورات الخاصة بملف منع قيد النادي للاعبين لمدة فترتين.





عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

وقال أدهم في تصريحات خاصة بأن النادي يحاول الوصول إلى حل من أجل إلغاء العقوبة قبل انطلاق الموسم الجديد.





واضاف : من سيتم منعه من القيد هم الصفقات الجديدة فقط، عمر كمال عبدالواحد، ومحمود شبانة، وحمدي النقاز ولن يتم إيقاف اي لاعب متواجد في قائمة الفريق حتى لو عائد من الإعارة.