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إنتر ميلان يسحق بولونيا بسداسية في الدوري الإيطالي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 08:05 م
إنتر ميلان
إنتر ميلان
مصطفى صابر
حقق فريق إنتر ميلان فوز كبير وساحق على بولونيا بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "جوزيبي مياتزا" في إطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي.

إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي
وبتلك النتيجة يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتاً برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن روما ، بينما يتواجد بولونيا في المركز السادس برصيد 7 نقاط.


وبدأ إنتر ميلان اللقاء بتشكيل مكون من: 
 
في حراسة المرمى: هاندانوفيتش. 

في خط الدفاع: سكرينيار ، دى فريج ، باستونى. 

في خط الوسط: دومفريس ، باريلا ، بروزوفيتش ، فيتشينو. 

في خط الهجوم: دى ماركو ، لاوتارو ، كوريا

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