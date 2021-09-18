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تخفيضات من20% لـ 50%.. تعرف على ابرز منتجات معرض اهلا مدارس 2021 بمدينة نصر

السبت 18/سبتمبر/2021 - 08:18 م
منتجات معرض اهلا مدارس 2021
منتجات معرض اهلا مدارس 2021
يقبل الكثير من الأشخاص على معرض أهلا مدارس، الذي انطلق الخميس 16 سبتمبر، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويوجد بالمعرض العديد من المنتجات لخدمة الطلاب والتيسير على  ذويهم، بأسعار مناسبة على كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية.

أهم المستلزمات بمعرض أهلا مدارس
توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل، بجانب المستلزمات الغذائية لطعام الطلاب أثناء تواجدهم بالمدارس.

توفير جميع احتياجات طلاب المدارس مثل أدوات مكتبية وكتابية والكشاكيل والكراسات بأنواعها.

يوجد بمعرض أهلا مدارس جميع المنتجات الجلدية والأحذية.

ويتوافر بالمعرض الزى المدرسي للطلاب وأجهزة الحاسب الآلي.

طرح المستلزمات المدرسية بمعرض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 30%.

ويستقبل المعرض الزوار من الساعة  11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا، حتى يوم 30 سبتمبر. 

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