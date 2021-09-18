وزير الزراعة: مصر متفوقة في إنتاج تقاوي البذور

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى مشروع إنتاج المشروع القومي للبذور، مشيراً إلى أن مصر متفوقة في إنتاج تقاوي البذور.



وأضاف القصير- خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئولتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت- أنه كان لدينا مشكلة في بذور الخضروات ولكن الرئيس السيسي وجه بحلها، مؤكدا أنه لا يوجد مشكلة في التمويل لإنتاج تقاوي البذور.



ونوه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن المشروع القومي للبذور يتم بمشاركة مع الخبرة الأجنبية، لاسيما أن الدولة تدعم القطاع الزراعي، متابعا: "سجلنا 25 صنف تقاوي للخضر والفاكهة".



وأشار إلى أن مرحلة الإنتاج تحتاج لوقت للتأكد من جودتها، متابعا: "نستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج لتقلل من تكلفة الاستيراد،" لافتا إلى أن مصر تستورد 65% من احتياجاتنا من بذور الخضروات



وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع القومي للبذور سيساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج.

