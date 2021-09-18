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غرق رجل مسن بشواطئ بورسعيد فى ظروف غامضة

السبت 18/سبتمبر/2021 - 08:59 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
شيماء الريس
استقبلت مستشفى المبرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، جثة مسن بادعاء الغرق بظروف غامضة، خلف منطقة شاطئ "ستايل سكوير".

وتبين بالفحص أن الجثة لمسن يبلغ من العمر 61 عاما، ويدعى تيتو انسي محمود سليمان، المقيم تعاونيات الزهور عمر بن الخطاب، وأنه لقي مسرعة غرقا خلف شاطئ استايل اسكوير، فى نطاق حى المناخ.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية، بلاغ يفيد بمصرع مسن بادعاء الغرق خلف، شاطئ"استايل اسكوير" فى نطاق حي المناخ.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المبرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، لحين استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ولحين استخراج تصريح الدفن.

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عريق شواطئ بورسعيد تيتو اخبار مصر

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