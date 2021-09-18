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الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:00 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، ولديهم خلل في جهازهم المناعي يجب أن يحصلوا على جرعة ثالثة من لقاح كورونا، حيث أثبتت الدراسات أن حصول هذه الفئة على جرعتين لا يحفز أجسامهم على تكوين أجسام مضادة كافية تحميهم عند الإصابة.

و أشارت "مها"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن 80% من الـ 5.5 مليار جرعة التي تم توزيعها على مستوى العالم استحوذت عليها الدول الغنية فقط، منوهة بأن الدراسات التي تحدثت عن منح جرعة تنشيطية ثالثة كانت تتحدث عن لقاح فايزر فقط.

وأضافت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أنه لن يتم السيطرة على جائحة كورونا عند تطعيم 100% من مواطنين دولة واحدة، لافتة إلى أن الدول التي تقوم بإعطاء مواطنيها جرعة ثالثة من اللقاح لا تعتمد على دراسات قوية، متمنية أن كل دولة من دول العالم تتمكن من تطعيم 40% من سكانها بنهاية العام.

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لقاحات كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية الجرعة الثالثة اخبار مصر

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