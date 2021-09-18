عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي





قامت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة، بتحويل 220 ألف دولار للنيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم تجنبا لتقدم اللاعب بشكوى لعدم حصوله على مستحقاته.





الأهلي يمنح أجاي مقدم تعاقده رغم وضعه في "قائمة الانتظار"





ورفض جونيور أجاي الحصول على فسخ عقده بالتراضي مقابل الحصول على 300 ألف دولار، بعدما قرّر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء الاستغناء عن خدماته خلال فترة الانتقالات الجارية.





ويمتلك أجاي عدة عروض محلية للرحيل عن القلعة الحمراء، أبرزها فاركو وفيوتشر، لكن اللاعب متمسك بالانضمام للزمالك وهو الأمر الذي رفضه مسئولو الأهلي، بعدم التعامل مع الفريق الأبيض في الوقت الحالي.





ويستعد الأهلي لمواجهة السوبر أمام طلائع الجيش، في المباراة المقرر لها 21 سبتمبر الجارس على ملعب برج العرب بالأسكندرية.



