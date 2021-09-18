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إلهام شاهين تحرص على حضور مهرجان الفضائيات العربية

السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:04 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
آيه عبد العزيز

حرصت النجمة الكبيرة إلهام شاهين، على حضور حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانية عشر.

وأقيم اليوم حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانية عشر، بأحد الفنادق بمنطقة القاهرة الجديدة وسط حضور من نجوم العالم العربي.

وكان أبرز المكرمين اليوم أحمد زاهر وابنته ليلى، نيكول سابا، جميله عوض، أحمد فهمي، هنا الزاهد، وليد الحريري، نيرمين الفقي، خالد أنور، محمد الشرنوبي.

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مهرجان الفضائيات العربية جميله عوض القاهرة الجديدة إلهام شاهين أحمد زاهر

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