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بعد اجتيازهم برنامج إعداد القادة.. طلاب يشاركون في تنظيم مؤتمر التحول الرقمي
السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:04 م
آية حمروشي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعانة بعدد من الطلاب المتميزين المتطوعين في تنظيم مؤتمر التحول الرقمي والذي تعقده الوزارة بفندق تيوليب الجلالة العين السخنة، كمجموعة من الشباب الذين اجتازوا برنامج إعداد القادة بمعهد إعداد القادة بحلوان.
وقالت الوزارة اليوم السبت، في بيان لها، إن الطلاب عرضوا خبراتهم من خلال فيديو مسجل عن تجربتهم في برنامج إعداد القادة وكم الاستفادة التي ساعدتهم على التأهل.
وأكد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، أن الدعم الذي يقدمه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، يساعد على تأهيل الشباب للبرامج والدورات التدريبية، مضيفًا أن ذلك يدفع المعهد لتوفير بيئة علمية ثقافية اجتماعية تتعامل مع الطالب كمحور أساسي تنمي لديه طاقات الإبداع والقيادة بشكل عملي وواقعي، يقوم من خلالها الطلاب بعرض خبراتهم وتجاربهم.
ويأتي المنتدى في ضوء الاستراتيجية القومية للتحول الرقمي وتوجهات الدولة المصرية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وتعزيز ثقافة التحول الرقمي بالمجتمع الأكاديمي، وعرض رؤية البيئة التعليمية الجامعية في عصر جامعات الجيل الرابع؛ لضمان استمرار المؤسسات التعليمية في تأدية عملها بالشكل الأمثل.