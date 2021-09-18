Advertisements

بعد اجتيازهم برنامج إعداد القادة.. طلاب يشاركون في تنظيم مؤتمر التحول الرقمي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:04 م
الطلاب
الطلاب
آية حمروشي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعانة بعدد من الطلاب المتميزين المتطوعين في تنظيم مؤتمر التحول الرقمي والذي تعقده الوزارة بفندق تيوليب الجلالة العين السخنة، كمجموعة من الشباب الذين اجتازوا برنامج إعداد القادة بمعهد إعداد القادة بحلوان.

وقالت الوزارة اليوم السبت، في بيان لها، إن الطلاب عرضوا خبراتهم من خلال فيديو مسجل عن تجربتهم في برنامج إعداد القادة وكم الاستفادة التي ساعدتهم على التأهل.

وأكد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، أن الدعم الذي يقدمه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، يساعد على تأهيل الشباب للبرامج والدورات التدريبية، مضيفًا أن ذلك يدفع المعهد لتوفير بيئة علمية ثقافية اجتماعية تتعامل مع الطالب كمحور أساسي تنمي لديه طاقات الإبداع والقيادة بشكل عملي وواقعي، يقوم من خلالها الطلاب بعرض خبراتهم وتجاربهم.

ويأتي المنتدى في ضوء الاستراتيجية القومية للتحول الرقمي وتوجهات الدولة المصرية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وتعزيز ثقافة التحول الرقمي بالمجتمع الأكاديمي، وعرض رؤية البيئة التعليمية الجامعية في عصر جامعات الجيل الرابع؛ لضمان استمرار المؤسسات التعليمية في تأدية عملها بالشكل الأمثل.

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم العالي معهد اعداد القادة التحول الرقمي اخبار مصر

أخبار تهمك

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يومين

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ ساعة و نصف

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد هدفه في كريستال بالاس..صلاح يقتحم قائمة "العظماء العشرة" في تاريخ ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ أقل من ساعتين

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى سموحة

منذ ساعتين

مفاجأة غير متوقعة عن رحيل ميسي من برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

كلوب يتحدث عقب فوز ليفربول على كريستال بالاس ويمدح محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ ساعة

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ يوم

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

في اليوم الأول.. 4 جلسات عن التعليم ضمن فعاليات "مصر تستطيع"

ننشر النفاصيل الكاملة لفعاليات انطلاق الدورة الثانية لمؤتمر "التعليم في مصر" (صور)

"التعليم": امتحانات نهاية العام للأول الثانوي ستكون على التابلت من الألف إلى الياء

"رؤية مصر ٢٠٣٠".. مؤتمر بتجارة عين شمس السبت المقبل

تنافس بين الجامعات.. كل ما تريد معرفته عن معرض التعليم الدولي "إيديوجيت 2020"

مدير معهد إعداد القادة بحلوان يبحث سبل التعاون مع مديري مراكز إعداد القادة بجامعتي قناة السويس وبنها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

08:31 م

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

07:11 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements