بعد اجتيازهم برنامج إعداد القادة.. طلاب يشاركون في تنظيم مؤتمر التحول الرقمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعانة بعدد من الطلاب المتميزين المتطوعين في تنظيم مؤتمر التحول الرقمي والذي تعقده الوزارة بفندق تيوليب الجلالة العين السخنة، كمجموعة من الشباب الذين اجتازوا برنامج إعداد القادة بمعهد إعداد القادة بحلوان.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعانة بعدد من الطلاب المتميزين المتطوعين في تنظيم مؤتمر التحول الرقمي والذي تعقده الوزارة بفندق تيوليب الجلالة العين السخنة، كمجموعة من الشباب الذين اجتازوا برنامج إعداد القادة بمعهد إعداد القادة بحلوان.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعانة بعدد من الطلاب المتميزين المتطوعين في تنظيم مؤتمر التحول الرقمي والذي تعقده الوزارة بفندق تيوليب الجلالة العين السخنة، كمجموعة من الشباب الذين اجتازوا برنامج إعداد القادة بمعهد إعداد القادة بحلوان.

وقالت الوزارة اليوم السبت، في بيان لها، إن الطلاب عرضوا خبراتهم من خلال فيديو مسجل عن تجربتهم في برنامج إعداد القادة وكم الاستفادة التي ساعدتهم على التأهل.

وقالت الوزارة اليوم السبت، في بيان لها، إن الطلاب عرضوا خبراتهم من خلال فيديو مسجل عن تجربتهم في برنامج إعداد القادة وكم الاستفادة التي ساعدتهم على التأهل.

وقالت الوزارة اليوم السبت، في بيان لها، إن الطلاب عرضوا خبراتهم من خلال فيديو مسجل عن تجربتهم في برنامج إعداد القادة وكم الاستفادة التي ساعدتهم على التأهل.