تطورات مستقبل رايس مع مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن أحد نجوم وستهام يونايتد الإنجليزي المرتبط بالانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الموسم الحالي.





وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يرى أن الإنجليزي ديكلان رايس نجم وستهام يونايتد يمثل القطعة المفقودة في خط وسط مانشستر يونايتد.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن رايس يركز بشكل كامل مع وستهام يونايتد في الموسم الحالي على الرغم من أنه يتوقع الانضمام إلى نادي آخر في الصيف المقبل.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن وستهام يونايتد عرض على رايس تجديد عقده مع زيادة راتبه ويوافق النجم الإنجليزي على تجديد العقد بشرط وضع بند جزائي يسمح له بالرحيل إلى النادي الذي يختاره.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن رايس جذب أيضًا اهتمام كلا من مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول الإنجليزيين.