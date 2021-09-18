أرملة أسامة الباز تفجر مفاجأة بشأن علاقته بجمال مبارك وقضية التوريث

كشفت الإعلامية أميمة تمام، أرملة السياسي الراحل أسامة الباز، عن التفاصيل المتعلقة بتعرص زوجها الراحل إلى بعض المضايقات بسبب قضية التوريث.



وقالت "أميمة" في حوارها مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت "الدكتور أسامة كان داعم للشباب ودائم الحضور في تجمعات شبابية في الإسكندرية وغيرها".



وأضافت "وكان بيحب يؤهل الشباب سياسيًا وكان من ضمن الشباب نجل الرئيس الراحل جمال مبارك الذي كان يعتبره أب روحي له، والدكتور الباز لم يكن سيبخل عليه أن يعلمه سياسيًا أو يثقف، ولم يكن لهذا أي علاقة بمسألة التوريث ولكن هذا التأهيل السياسي لجمال مبارك كان في إطار الحزب الوطني آنذاك وليس لكي يكون رئيس مصر".



وتابعت "الدكتور الباز كان يعلم أن التوريث لن يحدث في مصر قبل ثورة 25 يناير، ودائمًا كان بيقولي لن يحدث كان حاجة في شهر مايو، والتوريث مش هيحصل وهيحصل حاجة تانية".



وأوضحت الإعلامية أميمة تمام تفاصيل الصورة التي انتشرت للدكتور الباز في ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير "الدكتور الباز مكتبه كان في ميدان التحرير، وده سبب التقاط الصورة له أثناء ثورة يناير وهو كان له شعبية لأنه كان نزيه ونظيف اليد".



