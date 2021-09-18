أحمد موسى: أمريكا ستضغط على الدول العربية من أجل تقويض العلاقات مع الصين

توقع الإعلامي أحمد موسى، تعرض الدول العربية لضغوط من أمريكية بسبب العلاقات التجارية مع الصين، حيث ستضغط واشنطن على الدول العربية من أجل تقويض العلاقات مع بكين.



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أمريكا ستستخدم ملف حقوق الإنسان للضغط على بعض الدول العربية لكونهم لا يريدون علاقات متميزة بينهم وبين الصين سواء اقتصادية أو تجارية أو عسكرية أو حتى صحية.



وتابع أن أمريكا تسحب قواتها من العديد من الدول للتصدي للتوسع الصيني، متابعا: "مصر والسعودية والإمارات والأردن سيتعرضون لضغوطات أمريكية بسبب العلاقات التجارية مع الصين".

