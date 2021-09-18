Advertisements

أحمد موسى: أمريكا ستضغط على الدول العربية من أجل تقويض العلاقات مع الصين

السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:09 م
داليا الحسين
توقع الإعلامي أحمد موسى، تعرض الدول العربية لضغوط من أمريكية بسبب العلاقات التجارية مع الصين، حيث ستضغط واشنطن على الدول العربية من أجل تقويض العلاقات مع بكين.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أمريكا ستستخدم ملف حقوق الإنسان للضغط على بعض الدول العربية لكونهم لا يريدون علاقات متميزة بينهم وبين الصين سواء اقتصادية أو تجارية أو عسكرية أو حتى صحية.

وتابع أن أمريكا تسحب قواتها من العديد من الدول للتصدي للتوسع الصيني، متابعا: "مصر والسعودية والإمارات والأردن سيتعرضون لضغوطات أمريكية بسبب العلاقات التجارية مع الصين".

الكلمات المفتاحية

بوابه الفجر الفجر أحمد موسي

أخبار تهمك

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى سموحة

منذ ساعتين

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة غير متوقعة عن رحيل ميسي من برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ يوم

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

منذ حوالي 8 ساعات

كلوب يتحدث عقب فوز ليفربول على كريستال بالاس ويمدح محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يومين

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 7 ساعات

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد هدفه في كريستال بالاس..صلاح يقتحم قائمة "العظماء العشرة" في تاريخ ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أمريكا تسحب مزيد من الدبلوماسيين من الصين بسبب الهجوم الصوتى

أول تحرك من الصين في حربها التجارية مع أمريكا

مستشار ترامب يتعهد بمواصلة النهج الصارم تجاه الصين

وزير السياحة يدعو لترفيع أداءات المنتوجات التقليدية المصنوعة في الصين

أحمد موسى يزف بشرى سارة بشأن القوة العربية المشتركة

أحمد موسى يطالب المصريين والعالم العربي بدعم هاشتاج "ارحل يا تميم" (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

08:31 م

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

07:11 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements