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استشاري تغذية: لا يوجد مكمل غذائي يُنقص الوزن (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:11 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إنها من أول مؤسسي فكرة تخسيس الوزن عن طريق "الأون لاين" في مصر؛ حيث تم استبدال زيارة المريض إلى العيادة بالتحدث هاتفيًا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مع مريض السمنة.

وأضافت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن مريض السمنة يعاني من أمراض الضغط والسكري؛ حيث أن زيادة الوزن متلازمة للإصابة بهذه الأمراض، لافتة إلى أن السمنة تتدرج بمستوياتها لدى المريض حتى الوصول لأخطر مراحلها في حالة تأخر حالته.

ولفتت استشاري التغذية العلاجية، إلى أنه لا يوجد مكمل غذائي يُنقص الوزن؛ خاصة وأن ذلك تتحكم فيه"، مشيرة إلى أن مريض السمنة يحق له تناول كافة أنواع الطعام، ولكن بنسب قليلة معتدلة، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على العنب أو التين أو المانجو، معقبة: "ممكن ناكل مانجا أو عنب مرة في الأسبوع مش في اليوم".

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