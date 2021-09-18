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تفاصيل إنشاء محور جديد موازي لـ 26 يوليو في القاهرة (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:12 م
محور 26 يوليو
محور 26 يوليو
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم إنشاء محور جديد موازي لمحور 26 يوليو خاصة بعد الزحام الشديد الذي يشهده في مختلف أوقات العام.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن محور 26 يوليو "واقف صيف وشتا"، ويستحيل توسعة ميدان لبنان أو المنطقة المحيطة به لذلك تم اللجوء إلى إنشاء محور موازي لمحور 26 يوليو من أجل تخفيف الزحام على تلك المنطقة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلع على دراسات إنشاء محور جديد موازي لمحور 26 يوليو.

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