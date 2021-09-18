وزير الزراعة: الرئيس السيسي حريص على استغلال كل نقطة مياه

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن مصر تعاني من محدودية الموارد المائية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على استغلال كل نقطة مياه.



وأضاف القصير- خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئولتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت- أنه يوجد 4 مليون فدان جديد في الدلتا الجديدة والريف المصري وشرق العوينات.



ونوه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن 1.5 مليون فدان موزع على 10 مناطق يعتمد على المياه الجوفية في المناطق الصحراوية، كما جاري تأهيل 75 وادي لتعزيز التنمية في البيئات الصحراوي.

