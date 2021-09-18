استشاري ذكورة يكشف أسباب الضعف الجنسي (فيديو)

قال الدكتور خالد حافظ، استشاري الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن هناك فرصًا كبيرة جدا لعلاج انعدام الحيوانات المنوية، منوهًا بأن الانسداد يمكن علاجه بسهولة، وذلك بسبب أن الخصية "المصدر" سليم، فيمكن هنا النجاح في عملية الحقن المجهري بنسبة كبيرة تصل إلى 90%.



وأضاف "حافظ"، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم السبت، أن هناك تعريفات عديدة للضعف الجنسي، مشيرًا إلى أنه ينقسم إلى ثلاث أقسام، أولها ضعف الرغبة أو ضعف الانتصاب أو وجود مشكلة في القذف، كما أن الضعف الجنسي مشكلة منتشرة جدا وفقًا لدراسات خاصة بهذا الشأن.



وتابع: "مشكلة الضعف الجنسي موجودة في كافة المراحل العمرية، كما أن أكثر سبب للضعف الجنسي في سن صغيرة الإفراط في العادة السرية، والتي إن لم تؤدِ إلى ضعف جنسي ستؤدي إلى مشكلة نفسية".



