خبيرة تغذية تكشف عن سبب زيادة الوزن لدى الشباب (فيديو)



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن زيادة الوزن لدى الشباب ترجع في الغالب لتناول الوجبات السريعة التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة أمام السيدات بعد عمر الـ30 عامًا فتعود زيادة الوزن لديهم نتيجة انخفاض معدل الحرق، مشيرة إلى أن أسباب زيادة مرض السمنة مختلفة، والعلاج مختلف.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن خفض الوزن مطلوب ليس من أجل الحفاظ على الصحة العامة، ولكن من أجل الحفاظ على الشكل العام للجسم، والظهور بشكل جيد.



وتابعت أن هناك بعض المواد التي تنحت القوام وتكسر الخلايا الدهنية، وتؤدي إلى الوصول إلى جسم مثالي.



