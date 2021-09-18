العثور على جثة مسنة متعفنة كانت تعيش بمفردها في بورسعيد

استقبلت مستشفى الزهور المركزى التابع لتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، جثة مسنه متعفنة تم العثور عليها من قبل الأهالي عقب انبعاث رائحة كريهه.



وتبين بالفحص أن الجثة لمسنه تدعى ميرڤت محمد مصطفى، وتبلغ من العمر،61 عاما، وتسكن بالمنطقة الثامنه عماره 115، اكتشف الأهالي موتها عقب انبعاث رائحة كريهه.



وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية بلاغ يفيد بالعثور على جثة متعفنة، لمسنه وتسكن بالمنطقة الثامنه عماره 115، اكتشف الأهالي موتها عقب انبعاث رائحة كريهه.



وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزهور المركزي التابعه لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لحين استكمال التحقيقات للوقوف على ما إن كانت هناك شبه جنائية، واستخراج تصريح الدفن.

