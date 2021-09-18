أحمد موسى: خطبة وكيل الأوقاف بالإسماعيلية تسببت في إقالته من منصبه (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم إقالة وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية اليوم السبت بعد حدوث حالة هرج داخل المسجد حول الشيخ صبري عباده بسبب خطبة الجمعة.



وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن خطبة الشيخ صبري عبادة تسببت في إقالته من منصبه موضحا أن هذه المرة الأولى التي يتم إقالة وكيل وزارة من منصبه.



وتابع الإعلامي أحمد موسى أن التحقيقات في واقعة الشيخ صبري عبادة مستمرة وسيتم الإعلان عن النتائج، بعد نهاية التحقيقات التي قد تدينه أو تبرئه وله حق الرد ولكن بعد انتهاء التحقيقات.

