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علي الحجار يكشف حقيقة تكريمه من مهرجان "أيام القاهرة للدراما العربية"

السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:24 م
علي الحجار
علي الحجار
شيماء حسن
كشف المطرب علي الحجار، تفاصيل ما انتشر عبر عدد من المواقع الإخبارية بشأن تكريمه في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية والذي سيقام غدًا في دار الأوبرا المصرية.

وقال "الحجار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت: "حتى الآن لم أتلقى أي دعوى من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية رغم ذكر اسمي في البيان لتكريمي".

وأضاف "لم تأتي إلي حتى الآن حتى رسالة على الواتس آب بأني سأكون من المكرمين ضمن المهرجان، وحتى مكنتش أعرف أن فيه مؤسسة اسمها كده".

وأبدى علي الحجار استغرابه من أن يكون ضمن عدد من المكرمين دون أن يرد إليه أي معلومة أو تواصل بشأن هذا التكريم.

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