مستقبل وطن بقنا ينظم 10 معارض للمستلزمات المدرسية





عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اجتماعا موسعا لبدء تنفيذ معارض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام.



وأكد الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا المحاسب هشام قدوس علي أن الحزب يعمل علي كافة الاتجاهات والأصعدة من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والمعارض التي تهدف في المقام الأول بتوفير كافة احتياجات المواطن البسيط بأسعار في متناول كافة الأطياف تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقال أمين تنظيم الحزب بالمحافظة عمرو طارق السباعي أن الاجتماع ناقش عمليات البدء في إقامة أكبر سلسلة لمعارض المستلزمات المدرسية بمختلف مراكز المحافظة بأسعار مخفضة عن السوق بنسبة تتراوح ما بين 30 و50 % حيث سيتم تنفيذ 10 معارض للمستلزمات المدرسية علي مستوي مراكز المحافظة تستمر لمدة تتراوح ما بين 7-10 أيام وتضم كافة احتياجات الأسر المصرية من الزي المدرسي والشنط والأدوات المدرسية بالكامل.



وأضاف أن الحزب بالمحافظة يدرس إقامة أكبر معرض متنقل للمستلزمات المدرسية يجوب مختلف قري ونجوع المحافظة بهدف الوصول واستفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين علي مستوي المحافظة.







حضر الاجتماع أمين الشئون البرلمانية سعودي عبد الرازق إبراهيم وأمين الإعلام وائل ممتاز وأمين الشباب محمد عبد الستار تمام وأمين التخطيط الاستراتيجي أشرف عبد الغني أمين المهنيين وضاحى حمدان الرفاعي وأمين مساعد أمين المهنيين الدكتور مصطفي محمود حامد وأمين حزب مستقبل وطن بمركز قفط العمدة أبو الحسن الجزار وأمين الحزب بمركز أبوتشت محمود سالم وأمناء التنظيم علي مستوي المحافظة.